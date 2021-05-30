Поп-икона оказалась неузнаваемой на подростковом фото, и без подсказки невозможно понять, кто это
Кроме того, певица дала молодой себе пару советов, которые могут взять на заметку даже те подростки, которые не собираются становиться звёздами.
28 мая австралийская певица, имя которой знает каждый, кто на рубеже веков включал радио, отмечает свой 53-й день рождения. По этому случаю звезда в инстаграм-аккаунте поделилась своей фотографией, которая была сделана почти 40 лет назад, а также передала "подростковой себе" пару милых советов. Как думаете, удастся по одному кадру угадать, кто это?
"Дорогая подростковая я, пожалуйста, не дуйся так больше... и поспи подольше перед своим днём рождения😂 (кстати, крутой свитер связала!)"
Увидев снимок, фанаты не могли поверить своим глазам — у этой маленькой девочки нет ничего общего с настоящей иконой, чьим талантом и чувством стиля они восхищаются последние десятилетия. Конечно же, это Кайли Миноуг. Комментарии под снимком мигом заполнились комплиментами певице, пишет The Sun.
Какая же вы великолепная!
У меня было точно такое же лицо в начале этого года, когда мне пришлось встречать свой день рождения на карантине! Прекрасно тебя понимаю❤️
Ты всегда была прекрасна внутри и снаружи, хех
53-летняя Кайли обожает делиться с фанатами своими старыми кадрам. К примеру, посмотрите на этот снимок прямиком из 1989 года (слева). Он был сделан через год после выхода первого альбома девушки. Тогда она уже готовилась к дебютному мировому туру
Кайли Миноуг в 1989 и 2021 году. Фото © Instagram / kylieminogue
Спустя больше 30 лет Кайли выглядит всё так же шикарно. Она до сих пор сражает своими образами фанатов и выпускает пластинки. К примеру, в 2020-м у певицы вышел 15-й альбом Disco. Кроме того, в начале 2021-го звезда впервые в жизни объявила, что выходит замуж. Если ничто не помешает, то счастливчиком станет креативный директор британского журнала GQ Пол Соломонс.
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