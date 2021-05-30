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Поп-икона оказалась неузнаваемой на подростковом фото, и без подсказки невозможно понять, кто это

Кроме того, певица дала молодой себе пару советов, которые могут взять на заметку даже те подростки, которые не собираются становиться звёздами.

30 мая, 11:00

Фото © Instagram / kylieminogue

28 мая австралийская певица, имя которой знает каждый, кто на рубеже веков включал радио, отмечает свой 53-й день рождения. По этому случаю звезда в инстаграм-аккаунте поделилась своей фотографией, которая была сделана почти 40 лет назад, а также передала "подростковой себе" пару милых советов. Как думаете, удастся по одному кадру угадать, кто это?

"Дорогая подростковая я, пожалуйста, не дуйся так больше... и поспи подольше перед своим днём рождения😂 (кстати, крутой свитер связала!)"

Фото © Instagram / kylieminogue

Фото © Instagram / kylieminogue

Увидев снимок, фанаты не могли поверить своим глазам — у этой маленькой девочки нет ничего общего с настоящей иконой, чьим талантом и чувством стиля они восхищаются последние десятилетия. Конечно же, это Кайли Миноуг. Комментарии под снимком мигом заполнились комплиментами певице, пишет The Sun.

Какая же вы великолепная!

pennyb77

У меня было точно такое же лицо в начале этого года, когда мне пришлось встречать свой день рождения на карантине! Прекрасно тебя понимаю❤️

owen_minogue

Ты всегда была прекрасна внутри и снаружи, хех

glitterandchis

53-летняя Кайли обожает делиться с фанатами своими старыми кадрам. К примеру, посмотрите на этот снимок прямиком из 1989 года (слева). Он был сделан через год после выхода первого альбома девушки. Тогда она уже готовилась к дебютному мировому туру

Кайли Миноуг в 1989 и 2021 году. Фото © Instagram / kylieminogue

Кайли Миноуг в 1989 и 2021 году. Фото © Instagram / kylieminogue

Спустя больше 30 лет Кайли выглядит всё так же шикарно. Она до сих пор сражает своими образами фанатов и выпускает пластинки. К примеру, в 2020-м у певицы вышел 15-й альбом Disco. Кроме того, в начале 2021-го звезда впервые в жизни объявила, что выходит замуж. Если ничто не помешает, то счастливчиком станет креативный директор британского журнала GQ Пол Соломонс.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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