Эддисон Рей — 5 млн долларов

Фото © Instagram / addisonraee

Многие самые богатые и популярные звёзды "Тиктока" успели заработать свои первые миллионы, не достигнув американского совершеннолетия. Среди них больше всего выделяется 20-летняя Эддисон Рэй, которая спокойно получает за свои ролики пять миллионов долларов (368 млн рублей) в год. Девушке удалось стать самым дорогим тиктокером на платформе, заполучив 80,5 млн подписчиков и 5,2 млрд лайков в копилку. Эддисон не попала в танцевальную команду своего колледжа, поэтому начала танцевать одна на камеру. Теперь девушка дружит с семейством Кардашьян и занимается косметикой собственного бренда.

Чарли Д'Амелио — 4 млн долларов

Фото © Instagram / charlidamelio

За два года танцев в "Тиктоке" Чарли смогла покорить сердца 115,9 млн подписчиков, став самым крупным блогером платформы. Для фанатов девушка снимает зажигательные пляски и советы из бьюти-сферы, получая в год за свои старания четыре миллиона долларов (294 млн рублей). Сейчас Чарли переехала в Лос-Анджелес, где общается с различными знаменитостями и ходит по популярным телешоу, например на The Tonight Show с Джимми Фэллоном, пишет The Sun.

Дикси Д'Амелио — 2,9 млн долларов

Фото © Instagram / dixiedamelio

19-летняя Дикси решила последовать примеру младшей сестры Чарли и стала выкладывать ролики в "Тиктоке". Популярность сестры помогла ей стать известной, и из-за их общих проектов на девушку быстро подписалось 51,9 млн человек. Дикси сотрудничает со знаменитыми брендами одежды и косметики, зарабатывая 2,9 млн долларов (213 млн рублей) в год. Блогерша мечтает стать певицей, поэтому в июне выходит её первый сингл.

Лорен Грей — 2,6 млн долларов

Фото © Instagram / loren

19-летняя Лорен Грей была одной из первых, кто зарегистрировался в "Тиктоке" и стал его звездой. Блогерша выкладывала ролики с липсинком, забавными зарисовками и косметическими советами. За все старания Лорен получила 52,3 млн фанатов со всего мира, которые приносят ей 2,6 млн долларов (191 млн рублей) в год. Вне "Тиктока" Лорен развивает музыкальную карьеру, на её счету уже есть семь синглов и несколько совместных треков.

Джош Ричардс — 1,5 миллиона долларов

Фото © Instagram / joshrichards