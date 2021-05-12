Объявлена первая наследная принцесса Италии, и ей оказалась невероятно красивая инста-блогерша
Однако это решение Виктора Эммануила Савойского жители страны восприняли без особого восторга.
84-летний наследный принц Виктор Эммануил Савойский, сын последнего короля Италии, объявил о передаче титула популярной инста-блогерше Виттории Савойской, которая является его внучкой. Обычно корона передавалась лишь по мужской линии, но эта традиция была отменена принцем, пишет Unilad.
Виттория подрабатывает моделью и выкладывает эти фото в "Инстаграм". Решение дедушки стало для неё сюрпризом, но скорее приятным. "Это самый лучший подарок, который дедуля мог мне вручить", — призналась девушка. Однако не все были рады таким новостям. Среди недовольных оказались как родные блогерши, так и простые итальянцы.
Наши дальние родственники из семьи Аоста надеялись, что им наконец-то перейдёт титул, о котором они мечтали 150 лет. Ведь у меня не было сыновей, лишь дочь. Но теперь они сели в лужу и очень от этого злятся
Жители Италии отнеслись к решению наследного принца без особого энтузиазма, но причина кроется не в профессии девушки. Просто королевская семья имеет малый вес в обществе и не представляет интереса для обычных жителей. После референдума 1946 года, во время которого большинство проголосовало за республиканский строй, все мужчины королевской семьи были изгнаны из страны. Вернуться на родину они смогли только в начале XXI века, когда особое распоряжение было отменено.
WOW-news
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