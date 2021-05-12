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Дочь Веры Брежневой выложила такие жаркие фото в Instagram, что постыдилась и сразу их удалила

20-летняя дочь экс-солистки "ВИА Гры" Соня Киперман унаследовала от мамы всё самое лучшее. Светловолосая наследница певицы не боится показывать себя во всей красе. Однако на этот раз что-то пошло не так.

12 мая 2021, 06:53

Фото © Instagram / sonyaxkiperman, ververa

Соня поделилась в своём инстаграме, где уже 134 тысячи подписчиков, знойными кадрами, доказав, что давно не ребёнок. Девушка предстала в нижнем белье, распустив белые локоны и распахнув рубашку.

Фото © Telegram / Anton S Live

Фото © Telegram / Anton S Live

При этом верх белого комплекта оказался прозрачным и едва скрывал самые пикантные места. Чтобы съёмка стала ещё горячее, девушка приняла соблазнительные позы и приоткрыла рот.

Фото © Telegram / Anton S Live

Фото © Telegram / Anton S Live

Однако позже, видимо, Соня всё же осознала, что контент получился слишком откровенным. Снимки быстро исчезли из её аккаунта. Но Интернет помнит всё: пользователи успели сохранить и распространить смелые кадры звёздной дочки.

Фото © Instagram / sonyaxkiperman, ververa

Фото © Instagram / sonyaxkiperman, ververa

Соня Киперман — дочка Веры Брежневой и бизнесмена Виталия Войченко. Расставшись с отцом Сони, певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, под фамилией которого девушка и фигурирует в соцсетях. Блондинка сейчас живёт и учится в США, куда переехала, как только получила паспорт. Она строит модельную карьеру и хочет сниматься в кино. Певица и дочка видятся не так часто, но это не сказывается на их тёплых отношениях. Они выкладывают трогательные совместные фото и упоминают друг друга в соцсетях.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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