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"Мне 35 лет, и я дура": Неадекватное поведение Бузовой возмутило зрителей на концерте в Волгограде

Поклонники предположили, что артистка находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

30 мая, 03:48
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Кадр видео © VK / shockingnewss

Неадекватное поведение Бузовой возмутило зрителей на концерте в Волгограде. Видео © VK / shockingnewss

Выступление Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде привело зрителей в недоумение. Об этом пишет "Блокнот".

По данным издания, артистка на час задержала выход на сцену, а когда появилась, нецензурно выругалась в микрофон.

"И мы счастливы": Гримёрку Бузовой окропили святой водой и отдали её экс-возлюбленному

"И мы счастливы": Гримёрку Бузовой окропили святой водой и отдали её экс-возлюбленному

"Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура", — добавила певица.

В итоге Бузова исполнила три композиции, после чего исчезла со сцены. Волгоградцы в замешательстве продолжили смотреть на подтанцовку, исполняющую номер без певицы. Немного позже послышалась неразборчивая речь артистки в микрофон из-за кулис. Затем сменившая наряд звезда снова появилась на сцене и показала зрителям средний палец.

Многих жителей Волгограда выступление певицы повергло в шок.

Бузова сняла шорты и показала хейтерам, что её пятая точка — заслуга тренировок, а не фотошопа

Бузова сняла шорты и показала хейтерам, что её пятая точка — заслуга тренировок, а не фотошопа

"Странное поведение — выругалась матом, потом ушла, плясали одни пацаны. Не совсем понятно, что происходит. У неё заплетался язык, люди рядом со мной стоят в недоумении, она же не в адеквате! Почему не привлекли к ответственности за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественном месте?", возмутились волгоградцы.

Ранее Лайф писал о том, что Бузова устроила настолько страстные танцы в купальнике, что фанаты засомневались в её адекватности.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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