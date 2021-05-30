"Мне 35 лет, и я дура": Неадекватное поведение Бузовой возмутило зрителей на концерте в Волгограде
Поклонники предположили, что артистка находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Кадр видео © VK / shockingnewss
Неадекватное поведение Бузовой возмутило зрителей на концерте в Волгограде. Видео © VK / shockingnewss
Выступление Ольги Бузовой на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде привело зрителей в недоумение. Об этом пишет "Блокнот".
По данным издания, артистка на час задержала выход на сцену, а когда появилась, нецензурно выругалась в микрофон.
"Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура", — добавила певица.
В итоге Бузова исполнила три композиции, после чего исчезла со сцены. Волгоградцы в замешательстве продолжили смотреть на подтанцовку, исполняющую номер без певицы. Немного позже послышалась неразборчивая речь артистки в микрофон из-за кулис. Затем сменившая наряд звезда снова появилась на сцене и показала зрителям средний палец.
Многих жителей Волгограда выступление певицы повергло в шок.
"Странное поведение — выругалась матом, потом ушла, плясали одни пацаны. Не совсем понятно, что происходит. У неё заплетался язык, люди рядом со мной стоят в недоумении, она же не в адеквате! Почему не привлекли к ответственности за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в общественном месте?", — возмутились волгоградцы.
Ранее Лайф писал о том, что Бузова устроила настолько страстные танцы в купальнике, что фанаты засомневались в её адекватности.
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