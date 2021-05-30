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Всё было понятно при знакомстве: Тимати выбрал победительницу "Холостяка"

В финале шоу за сердце рэпера боролись две девушки, одной из них он в итоге подарил дорогое кольцо на крыше одного из самых высоких зданий в Дубае.

30 мая, 02:18
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/holostyak.tnt.official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">holostyak.tnt.official</a></p>

Фото © Instagram / holostyak.tnt.official

Рэпер Тимати выбрал победительницу популярного шоу "Холостяк". Финал телепроекта, вышедшего на канале ТНТ, стал весьма интригующим. В финале за сердце музыканта боролись модель, проживающая в Барселоне, — Екатерина Сафарова, а также организатор мероприятий из Лондона Алиса Грабовая.

Решающая церемония проходила на крыше одного из самых высоких зданий в Дубае. Обе девушки предстали перед Тимати в образе невест. Для одной из них рэпер приготовил очень дорогое кольцо. Первой к нему в свадебном платье пришла Алиса. Тимати дал послушать песню, которую написал после их свидания. В итоге рэпер сказал девушке, что им надо попрощаться.

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"Я не переживаю, это его выбор, что я могу поделать? Дала ему всё, что хотела, сказала всё, что могла. Я не знаю, почему так или по-другому, да и не хочу знать. В один прекрасный день у меня будет настоящая свадьба, где между мной и кем-то ещё выбирать не будут", — со слезами на глазах сказала Алиса.

После этого к рэперу в белом платье пришла Екатерина Сафарова. Она заметно волновалась. Сам Тимати признался, что у него изначально были чувства к девушке. Он добавил, что для него было всё понятно сразу при знакомстве.

"У меня всё происходит в первые пять минут. Ты мне понравилась сразу. Я говорю про первое ощущение, и оно не сильно испортилось", — заметил рэпер.

Фото © Instagram / holostyak.tnt.official

Фото © Instagram / holostyak.tnt.official

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В итоге Тимати подарил модели кольцо с бриллиантом. Музыкант спросил у избранницы, примет ли она этот презент, на что та ответила согласием. Екатерина едва не упала от волнения, однако удержалась на ногах. В конце пара поцеловалась и обнялась. А девушка продолжала говорить о том, что не может поверить в случившееся.

Ранее участница "Холостяка" Мария Вебер, которую ранее называли победительницей проекта из-за того, что её вместе с Тимати заметили на Мальдивах, показала своё тело до спорта.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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