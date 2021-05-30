Недавно Леди Гага раскрыла подробности изнасилования, случившегося с ней в молодости. Певица забеременела от продюсера, который надругался над ней в 19-летнем возрасте, пишет Insider. Самое время вспомнить знаменитостей, переживших этот ужас.

Леди Гага

Фото © Instagram / ladygaga

Леди Гагу изнасиловали, когда ей было 19 лет. Над девушкой надругался музыкальный продюсер, и она забеременела. Чтобы хоть немного оправиться, потребовались годы. Сначала певица заливала горе алкоголем, а потом обратилась за помощью к врачам. Ей поставили два диагноза: посттравматическое стрессовое расстройство и фибромиалгия (боли в мышцах и суставах). Она рассказала о случившемся в 2014 году. Кроме того, Гага посвятила этим событиям песню Swine.

Ума Турман

Фото © "Кинопоиск"

На волне скандала с продюсером Харви Вайнштейном актриса призналась, что он дважды домогался её. Кроме того, она рассказала, что стала жертвой реального сексуального насилия ещё в 16-летнем возрасте. Тогда она делала первые шаги в кино, и её слабостью воспользовался взрослый актёр.

Мадонна

Фото © "Кинопоиск"

Мадонну изнасиловали в 19-летнем возрасте, как только она переехала в Нью-Йорк. Девушке нужно было совершить срочный звонок, и какой-то мужчина вызвался помочь. Он пригласил её к себе домой, но в итоге затащил на крышу здания с приставленным к спине ножом и надругался над ней. Мадонна не стала заявлять о случившемся в полицию и рассказала об этом только спустя 37 лет.

Памела Андерсон

Фото © "Кинопоиск"

Звезду Playboy и "Спасателей Малибу" насиловали несколько раз. Впервые это произошло ещё в раннем детстве: в шестилетнем возрасте до неё домогалась няня. В 12 лет на девочку напал взрослый приятель брата. А в 15 над Памелой надругались бойфренд и пятеро его друзей. Модель признавалась, что после случившегося ей хотелось просто исчезнуть с лица земли.

Эшли Джадд

Фото © "Кинопоиск"

Актриса выросла в неблагополучной семье. На проблемы девочки никто особо не обращал внимания, её приучили справляться со всем самой. Поэтому она никому не рассказала, что её трижды изнасиловали, причём одним из нападавших был её родственник. Позже Джадд описала эти события в автобиографии.

Роуз МакГоуэн

Фото © Instagram / rosemcgowan

Родители Роуз были последователями религиозной секты, где сексуальное насилие считалось нормой. Ему подвергались все женщины общины, в том числе мать Роуз, а потом и сама будущая звезда. В итоге её родители одумались и сбежали из этого кошмара, но психике девушки уже был нанесён непоправимый урон. Она ещё долго пыталась примириться с реальностью с помощью запрещённых веществ.

Энн Хеч

Кадр из фильма "Бабник" © "Кинопоиск"

Звезду фильмов "Шесть дней, семь ночей" и "Бабник" в детстве насиловал собственный отец. Актриса признавалась, что он делал это регулярно, пока ей не исполнилось 12 лет. Энн долго не могла оправиться от пережитого, пытаясь найти утешение в алкоголе и наркотиках, но в итоге смогла вернуться к нормальной жизни.

Маша Малиновская

Фото © Instagram / malinovskaya_tv

Машу изнасиловали в 17-летнем возрасте. Когда они с подругой гуляли по городу, к ним подъехала машина. Оттуда вышли мужчины, которые схватили девушек и отвезли в лес. Там всё и произошло. Маша долгое время никому об этом не рассказывала и постаралась просто поскорее забыть о случившемся.

Эвелина Блёданс

Фото © "Кинопоиск"

Блёданс стала жертвой насильника, когда была беременна. Девушка гуляла в одном из парков Ялты, где на неё напал мужчина. Актрисе удалось отбиться, но в итоге ребёнок родился мёртвым. Эвелина провела несколько дней в больнице, однако на этом её страдания не закончились — случившееся разрушило брак Блёданс с режиссёром Юрием Стыцковским.

Эмили Ратаковски

Фото © Instagram / emrata