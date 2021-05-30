Лайф узнал подробности инцидента в Казани, где подросток обстрелял такси и ранил водителя

Казанские полицейские установили личность подростка, подозреваемого в нападении на водителя такси. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 29 мая. Пострадавший пояснил, что отвёз группу молодых людей в посёлок Дербышки, однако они отказались оплатить поездку. В ходе конфликта один из подростков достал предмет, похожий на пистолет, и произвёл четыре выстрела в сторону таксиста, после чего компания скрылась.

В настоящее время сотрудники отдела полиции Зареченский УМВД России по городу Казани проводят проверку по данному факту. Личность стрелявшего установлена, приняты меры к его задержанию.