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Лайф узнал подробности инцидента в Казани, где подросток обстрелял такси и ранил водителя

Юноша решил таким образом избежать оплаты проезда, после чего скрылся. Уже приняты меры к его задержанию.

30 мая, 12:20
<p>Подозреваемый. Фото © Соцсети</p>

Подозреваемый. Фото © Соцсети

Казанские полицейские установили личность подростка, подозреваемого в нападении на водителя такси. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 29 мая. Пострадавший пояснил, что отвёз группу молодых людей в посёлок Дербышки, однако они отказались оплатить поездку. В ходе конфликта один из подростков достал предмет, похожий на пистолет, и произвёл четыре выстрела в сторону таксиста, после чего компания скрылась.

В настоящее время сотрудники отдела полиции Зареченский УМВД России по городу Казани проводят проверку по данному факту. Личность стрелявшего установлена, приняты меры к его задержанию.

Один человек пострадал в результате стрельбы на детской площадке в Москве

Один человек пострадал в результате стрельбы на детской площадке в Москве

Напоминаем, что в ходе данного инцидента водитель такси был ранен. О самом же происшествии в соцсетях рассказала его жена.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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