В Белоруссии задержали главного редактора портала Hrodna.life

В белорусском городе Гродно задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life Алексея Шоту. Об этом сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

Шоту задержали возле его дома. Отмечается, что к журналисту подъехал микроавтобус, в который его препроводили неизвестные лица. В марте суд признал его виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафовал. Что вменяется Шоте сейчас, неизвестно.