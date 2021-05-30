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В Белоруссии задержали главного редактора портала Hrodna.life

В марте журналиста признали виновным в распространении экстремистских материалов. Что вменяется ему сейчас, неизвестно.

30 мая, 12:10
<p>Фото © <a href="https://hrodna.life/2021/05/30/shota-zaderzhan/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hrodna.life</a></p>

Фото © hrodna.life

В белорусском городе Гродно задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life Алексея Шоту. Об этом сообщили в Белорусской ассоциации журналистов.

Шоту задержали возле его дома. Отмечается, что к журналисту подъехал микроавтобус, в который его препроводили неизвестные лица. В марте суд признал его виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафовал. Что вменяется Шоте сейчас, неизвестно.

Прилепин признался, что опасается задержания после истории с арестом Протасевича в Минске

Прилепин признался, что опасается задержания после истории с арестом Протасевича в Минске

Ранее, 23 мая, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой. Адвокат девушки Александр Филанович сообщил, что она была арестована на два месяца.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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