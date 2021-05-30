Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лайф узнал о состоянии четырёхлетних девочек, пострадавших на лопнувшем батуте в Барнауле

Одна из малышек находится в тяжёлом состоянии, другая — в крайне тяжёлом.

30 мая, 11:58
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В результате взрыва батута, развёрнутого рядом с торговым центром в Барнауле, двух четырёхлетних детей доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Как сообщил Лайфу анонимный источник, одна из девочек находится в крайне тяжёлом состоянии.

Врачи диагностировали у малышки перелом основания черепа, травму лёгких и тупую травму живота. Вторая в тяжёлом состоянии — у неё тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника.

В Вологде батут установили прямо под линией электропередачи

В Вологде батут установили прямо под линией электропередачи

Напомним, 30 мая в Барнауле надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул. Причиной происшествия стал вырванный из аттракциона шланг. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Леонид Хромов
Леонид Хромов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Барнауле завели уголовное дело из-за лопнувшего батута с детьми

сегодня в 11:22

В Барнауле надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул, пострадали две девочки

сегодня в 10:41

Лайф узнал подробности инцидента в Казани, где подросток обстрелял такси и ранил водителя

сегодня в 12:20

"Нужно это остановить": Мурашко назвал главное условие ухода коронавируса из России

сегодня в 12:31

"Какое-то извращенство": Плющенко выехал на лёд своей академии на зелёном "порше", но подписчики этого не оценили

сегодня в 12:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1