Лайф узнал о состоянии четырёхлетних девочек, пострадавших на лопнувшем батуте в Барнауле

В результате взрыва батута, развёрнутого рядом с торговым центром в Барнауле, двух четырёхлетних детей доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Как сообщил Лайфу анонимный источник, одна из девочек находится в крайне тяжёлом состоянии.

Врачи диагностировали у малышки перелом основания черепа, травму лёгких и тупую травму живота. Вторая в тяжёлом состоянии — у неё тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника.