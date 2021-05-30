Лайф узнал о состоянии четырёхлетних девочек, пострадавших на лопнувшем батуте в Барнауле
Одна из малышек находится в тяжёлом состоянии, другая — в крайне тяжёлом.
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В результате взрыва батута, развёрнутого рядом с торговым центром в Барнауле, двух четырёхлетних детей доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Как сообщил Лайфу анонимный источник, одна из девочек находится в крайне тяжёлом состоянии.
Врачи диагностировали у малышки перелом основания черепа, травму лёгких и тупую травму живота. Вторая в тяжёлом состоянии — у неё тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника.
Напомним, 30 мая в Барнауле надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул. Причиной происшествия стал вырванный из аттракциона шланг. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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