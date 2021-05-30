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Задержанного в Минске россиянина обвинили в озвучивании роликов для белорусской оппозиции

По словам правозащитников, за более чем две недели своей работы адвокат парня ни разу не смог к нему попасть.

30 мая, 11:48
<p>Егор Дудников. Фото © Правозащитный центр <a href="http://spring96.org/ru/news/103618" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Весна"</a></p>

Егор Дудников. Фото © Правозащитный центр "Весна"

20-летнего гражданина РФ Егора Дудникова, задержанного в Минске по подозрению в организации беспорядков, обвиняют в озвучивании роликов для оппозиции. Об этом сообщили в не зарегистрированном властями республики правозащитном центре "Весна".

"Уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. О каких конкретно роликах идёт речь, адвокат не знает. И выяснить пока не может", — говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат Егора погрузился в процесс ещё 14 мая, однако до сих пор своего подопечного не видел. Не смог он встретиться и со следователем, который ведёт дело, а разрешение на посещение СИЗО КГБ не мог получить целую неделю.

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Как рассказала мать парня, которая приехала в поисках сына из России в Минск, в белорусскую столицу он переехал к возлюбленной, с которой познакомился в 16 лет. По её словам, у Егора красивый голос, поэтому зарабатывать на жизнь он решил, озвучивая мультфильмы и рекламные ролики. Женщина добавила, что её сын никогда не участвовал в протестах.

Напомним, Егора Дудникова задержали 5 мая. В съёмной квартире провели обыски, а его самого отправили в СИЗО. Парню предъявили обвинения в соответствии со статьёй об организации беспорядков, по которой ему грозит до трёх лет тюрьмы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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