Задержанного в Минске россиянина обвинили в озвучивании роликов для белорусской оппозиции

20-летнего гражданина РФ Егора Дудникова, задержанного в Минске по подозрению в организации беспорядков, обвиняют в озвучивании роликов для оппозиции. Об этом сообщили в не зарегистрированном властями республики правозащитном центре "Весна".

"Уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции. О каких конкретно роликах идёт речь, адвокат не знает. И выяснить пока не может", — говорится в сообщении.

Отмечается, что адвокат Егора погрузился в процесс ещё 14 мая, однако до сих пор своего подопечного не видел. Не смог он встретиться и со следователем, который ведёт дело, а разрешение на посещение СИЗО КГБ не мог получить целую неделю.

Как рассказала мать парня, которая приехала в поисках сына из России в Минск, в белорусскую столицу он переехал к возлюбленной, с которой познакомился в 16 лет. По её словам, у Егора красивый голос, поэтому зарабатывать на жизнь он решил, озвучивая мультфильмы и рекламные ролики. Женщина добавила, что её сын никогда не участвовал в протестах.