Двое убиты и более 20 человек ранены во время стрельбы в Майами
Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Фото © Getty Images / Joe Raedle
В Майами трое неизвестных открыли огонь по толпе людей в банкетном зале. В результате убиты двое, ещё более 20 человек ранены, сообщил начальник полиции города Альфредо Рамирес.
"Я нахожусь на месте ещё одного целенаправленного и трусливого акта насилия, в результате которого получили огнестрельные ранения более 20 человек и двое, к сожалению, скончались", — написал шеф полиции в "Твиттере" и добавил, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Ранее на видео попала массовая драка со стрельбой в Сочи. Один из мужчин избил другого и отобрал оружие, ударив при этом оппонента несколько раз прикладом.
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