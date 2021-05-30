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Двое убиты и более 20 человек ранены во время стрельбы в Майами

Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

30 мая, 11:34
<p>Фото © Getty Images / Joe Raedle</p>

Фото © Getty Images / Joe Raedle

В Майами трое неизвестных открыли огонь по толпе людей в банкетном зале. В результате убиты двое, ещё более 20 человек ранены, сообщил начальник полиции города Альфредо Рамирес.

"Я нахожусь на месте ещё одного целенаправленного и трусливого акта насилия, в результате которого получили огнестрельные ранения более 20 человек и двое, к сожалению, скончались", — написал шеф полиции в "Твиттере" и добавил, что один из пострадавших находится в критическом состоянии.

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Ранее на видео попала массовая драка со стрельбой в Сочи. Один из мужчин избил другого и отобрал оружие, ударив при этом оппонента несколько раз прикладом.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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