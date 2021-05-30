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В Барнауле завели уголовное дело из-за лопнувшего батута с детьми

В результате происшествия с аттракционом пострадали две маленькие девочки.

30 мая, 11:22
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за ЧП с лопнувшим батутом в Барнауле. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

"Количество пострадавших и степень вреда, причинённого их здоровью, уточняется. Следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута", — уточнили в управлении.

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Напомним, ЧП произошло 30 мая в Барнауле. Надувной батут, развёрнутый рядом с торговым центром, буквально взлетел в воздух и лопнул. В результате две девочки получили травмы. Как стало известно Лайфу, причина — вырванный из аттракциона шланг.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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