В Барнауле завели уголовное дело из-за лопнувшего батута с детьми

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за ЧП с лопнувшим батутом в Барнауле. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

"Количество пострадавших и степень вреда, причинённого их здоровью, уточняется. Следователи регионального СУ СК России работают на месте происшествия, устанавливаются владельцы батута", — уточнили в управлении.