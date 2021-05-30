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МИД Сирии осудил Запад за вмешательство в дела Белоруссии

В ведомстве призывают международное сообщество положить конец действиям США, которые представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности.

30 мая, 11:08
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

МИД Сирии осуждает вмешательство Запада в дела Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair, на котором летел основатель Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Заявление министерства появилось на сирийском государственном телеканале Al-Ikhbariya.

"Сирия решительно осуждает систематические нападки на Республику Беларусь и вмешательство в её дела со стороны Соединённых Штатов и их (союзников — прим. Лайфа)", — подчеркнули в ведомстве.

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Дамаск выразил свою полную поддержку Белоруссии и солидарность с ней. Кроме того, в МИД САР призвали международное сообщество прекратить нападки США и их союзников, которые "представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности".

Ранее сообщалось, что США с 3 июня вновь вводят санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы на основании серии генеральных лицензий Министерства финансов.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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