МИД Сирии осудил Запад за вмешательство в дела Белоруссии
В ведомстве призывают международное сообщество положить конец действиям США, которые представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности.
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МИД Сирии осуждает вмешательство Запада в дела Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair, на котором летел основатель Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Заявление министерства появилось на сирийском государственном телеканале Al-Ikhbariya.
"Сирия решительно осуждает систематические нападки на Республику Беларусь и вмешательство в её дела со стороны Соединённых Штатов и их (союзников — прим. Лайфа)", — подчеркнули в ведомстве.
Дамаск выразил свою полную поддержку Белоруссии и солидарность с ней. Кроме того, в МИД САР призвали международное сообщество прекратить нападки США и их союзников, которые "представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности".
Ранее сообщалось, что США с 3 июня вновь вводят санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы на основании серии генеральных лицензий Министерства финансов.
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