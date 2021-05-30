МИД Сирии осудил Запад за вмешательство в дела Белоруссии

МИД Сирии осуждает вмешательство Запада в дела Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолёта Ryanair, на котором летел основатель Телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Заявление министерства появилось на сирийском государственном телеканале Al-Ikhbariya.

"Сирия решительно осуждает систематические нападки на Республику Беларусь и вмешательство в её дела со стороны Соединённых Штатов и их (союзников — прим. Лайфа)", — подчеркнули в ведомстве.

Дамаск выразил свою полную поддержку Белоруссии и солидарность с ней. Кроме того, в МИД САР призвали международное сообщество прекратить нападки США и их союзников, которые "представляют серьёзную угрозу международному миру и безопасности".