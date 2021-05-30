Составлен портрет среднестатистического алиментщика из Москвы

"Среднестатистический неплательщик алиментов в Москве — это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тысяч рублей", — сказали в пресс-службе ведомства.

По данным судебных приставов, в столице проживает более 20 тысяч недобросовестных отцов. Это 90,5% всех должников, проходящих по документам приставов. При этом 42% из них имеют возможность содержать детей. У 339 москвичей задолженность по алиментам превысила один миллион рублей. Также среди должников числятся и женщины. Однако их, по данным приставов, всего 9,5%.