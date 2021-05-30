Американские солдаты по ошибке захватили частный завод во время учений в Болгарии

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Конфузом закончились военные учения бойцов НАТО в Болгарии. Там группа из почти двадцати американских солдат по ошибке захватила частный производственный цех в городе Пловдив.

Как сообщает местный телеканал Nova, инцидент произошёл ещё 11 мая. На завод по изготовлению оборудования для обработки оливкового масла ворвалась группа вооружённых солдат, которые на английском языке приказали всем не двигаться, после чего осмотрели каждое помещение. Действия военных записали камеры наблюдения.

"Для меня это огромное оскорбление. Я будто какой-то террорист", — заявил один из хозяев предприятия.

Отмечается, что владельцы завода после инцидента собирались обратиться в суд. Их юрист подчеркнул, что произошедшее поставило под реальную угрозу жизни гражданских, которые в момент захвата находились внутри здания. В дело уже вмешалось Министерство обороны Болгарии, там начали расследование.