Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Американские солдаты по ошибке захватили частный завод во время учений в Болгарии

Теперь владельцы предприятия намерены судиться, а в Минобороны страны проводят расследование инцидента.

30 мая, 10:32

Видео © Телеканал Nova

Конфузом закончились военные учения бойцов НАТО в Болгарии. Там группа из почти двадцати американских солдат по ошибке захватила частный производственный цех в городе Пловдив.

Как сообщает местный телеканал Nova, инцидент произошёл ещё 11 мая. На завод по изготовлению оборудования для обработки оливкового масла ворвалась группа вооружённых солдат, которые на английском языке приказали всем не двигаться, после чего осмотрели каждое помещение. Действия военных записали камеры наблюдения.

Очень холодная война: В США рассказали о подготовке к боевым действиям в Арктике

Очень холодная война: В США рассказали о подготовке к боевым действиям в Арктике

"Для меня это огромное оскорбление. Я будто какой-то террорист", — заявил один из хозяев предприятия.

Отмечается, что владельцы завода после инцидента собирались обратиться в суд. Их юрист подчеркнул, что произошедшее поставило под реальную угрозу жизни гражданских, которые в момент захвата находились внутри здания. В дело уже вмешалось Министерство обороны Болгарии, там начали расследование.

Ранее Лайф сообщал, что под Мурманском во время учений погибло два сотрудника специального отряда быстрого реагирования Росгвардии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"США делали то же самое, а никто даже не пикнул": Норвежцы раскритиковали позицию стран НАТО по Белоруссии

вчера в 20:29

Как сейчас выглядит солдат, который выпрыгнул из горящего самолёта и чудом выжил, получив ожоги 63% тела

23 мая, 07:00

МИД Сирии осудил Запад за вмешательство в дела Белоруссии

сегодня в 11:08

"Видим ажиотажный спрос": Глава РФПИ заявил о популярности вакцины "Спутник V" в мире

сегодня в 10:54

Поп-икона оказалась неузнаваемой на подростковом фото, и без подсказки невозможно понять, кто это

сегодня в 11:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1