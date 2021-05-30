В Барнауле надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул, пострадали две девочки
Сотрудники МЧС вместе с горожанами разрезали и убрали вышедший из строя аттракцион, других, получивших травмы, не обнаружено.
В Барнауле батут взлетел над железными путями из-за вырванного шланга, пострадали две девочки. Видео © Instagram/yusifli_22
Развёрнутый рядом с торговым центром в Барнауле батут в какой-то момент буквально взлетел в воздух и лопнул, когда на аттракционе находились дети. В результате происшествия две девочки получили травмы. Как стало известно Лайфу, причина — вырванный из батута шланг.
Со слов очевидцев, две девочки получили травмы после падения с высоты. При этом одна из них была вся в крови. Их госпитализировали. По некоторым данным, на батуте были ещё ребята, но эта информация не подтверждается. На месте работают сотрудники МЧС, которые разрезали и убрали вышедший из строя аттракцион.
Ранее Лайф рассказывал, что в Вологде батут установили прямо под линией электропередачи. Нарушителю выдали предупреждение, после чего он свернул аттракцион.
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