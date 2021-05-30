В Барнауле надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул, пострадали две девочки

Развёрнутый рядом с торговым центром в Барнауле батут в какой-то момент буквально взлетел в воздух и лопнул, когда на аттракционе находились дети. В результате происшествия две девочки получили травмы. Как стало известно Лайфу, причина — вырванный из батута шланг.

Со слов очевидцев, две девочки получили травмы после падения с высоты. При этом одна из них была вся в крови. Их госпитализировали. По некоторым данным, на батуте были ещё ребята, но эта информация не подтверждается. На месте работают сотрудники МЧС, которые разрезали и убрали вышедший из строя аттракцион.