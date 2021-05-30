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Металлический склад с пластиком загорелся в Подмосковье

Огонь может распространиться на соседнее здание, которое находится в 10 метрах, а также на близлежащие гаражи.

30 мая, 10:49
<p>Фото © ГУ МЧС России по Московской области</p>

Фото © ГУ МЧС России по Московской области

В деревне Тимоново, Солнечногорский район Подмосковья, произошло возгорание металлического склада с пластиком. Площадь возгорания составляет 600 кв. м, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Горит склад по всей площади — 600 кв. м. Внутри пластик", — сообщал источник.

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Огонь может распространиться на соседний склад, который находится в 10 м, и на гаражи, расположенные в 3 м. Есть ли пострадавшие, пока не известно.

Ранее на одной из крытых парковок на Ленинском проспекте в Москве сгорело пять автомобилей. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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