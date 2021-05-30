Металлический склад с пластиком загорелся в Подмосковье

В деревне Тимоново, Солнечногорский район Подмосковья, произошло возгорание металлического склада с пластиком. Площадь возгорания составляет 600 кв. м, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Огонь может распространиться на соседний склад, который находится в 10 м, и на гаражи, расположенные в 3 м. Есть ли пострадавшие, пока не известно.