Металлический склад с пластиком загорелся в Подмосковье
Огонь может распространиться на соседнее здание, которое находится в 10 метрах, а также на близлежащие гаражи.
Фото © ГУ МЧС России по Московской области
В деревне Тимоново, Солнечногорский район Подмосковья, произошло возгорание металлического склада с пластиком. Площадь возгорания составляет 600 кв. м, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
"Горит склад по всей площади — 600 кв. м. Внутри пластик", — сообщал источник.
Огонь может распространиться на соседний склад, который находится в 10 м, и на гаражи, расположенные в 3 м. Есть ли пострадавшие, пока не известно.
Ранее на одной из крытых парковок на Ленинском проспекте в Москве сгорело пять автомобилей. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
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