Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Политолог рассказал, когда Лукашенко может признать Крым частью России

Пока глава республики не принимает такое решение, надеясь на снисхождение Запада, считает эксперт.

30 мая, 11:13
<p>Фото © ТАСС / Ильин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Ильин Сергей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признает Крым частью России только после того, как окончательно поймёт, что Запад не поменяет к нему отношения на фоне инцидента с самолётом Ryanair. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков. По его словам, Лукашенко не стал делать заявление сразу после встречи с Владимиром Путиным, чтобы это не выглядело как сделка.

"Это должно выглядеть как естественный процесс, а не как результат торговли — мы вам 500 миллионов кредита, а вы признаёте Крым российским", — сказал Марков в беседе с телеканалом "360".

В Белоруссии рассказали, о чём Путин и Лукашенко договорились в Сочи

В Белоруссии рассказали, о чём Путин и Лукашенко договорились в Сочи

Политолог не исключил, что решения по Крыму будут приниматься в закрытом формате из-за сложившейся в последнее время вокруг Белоруссии ситуации. Он также предположил, что Лукашенко может назвать полуостров российским через несколько месяцев, когда поймёт, что Запад настроен против него решительно.

"Пока у него, может быть, есть надежда, что что-то поменяется, и тогда он сможет балансировать. Если поймёт, что это окончательно, он будет принимать решение и по Крыму", — добавил Марков.

Ранее Лайф сообщал, что белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" отказался запускать рейсы в Крым, мотивировав это необходимостью политического признания полуострова частью России.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Крыму отреагировали на отказ "Белавиа" от полётов на полуостров

сегодня в 12:38

"Белавиа" ответила отказом на предложение Крыма наладить прямое авиасообщение

вчера в 23:56

В Белоруссии задержали главного редактора портала Hrodna.life

сегодня в 12:10

"Нужно это остановить": Мурашко назвал главное условие ухода коронавируса из России

сегодня в 12:31

"Какое-то извращенство": Плющенко выехал на лёд своей академии на зелёном "порше", но подписчики этого не оценили

сегодня в 12:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1