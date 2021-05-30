Политолог рассказал, когда Лукашенко может признать Крым частью России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признает Крым частью России только после того, как окончательно поймёт, что Запад не поменяет к нему отношения на фоне инцидента с самолётом Ryanair. Такое мнение выразил политолог Сергей Марков. По его словам, Лукашенко не стал делать заявление сразу после встречи с Владимиром Путиным, чтобы это не выглядело как сделка.

"Это должно выглядеть как естественный процесс, а не как результат торговли — мы вам 500 миллионов кредита, а вы признаёте Крым российским", — сказал Марков в беседе с телеканалом "360".

Политолог не исключил, что решения по Крыму будут приниматься в закрытом формате из-за сложившейся в последнее время вокруг Белоруссии ситуации. Он также предположил, что Лукашенко может назвать полуостров российским через несколько месяцев, когда поймёт, что Запад настроен против него решительно.

"Пока у него, может быть, есть надежда, что что-то поменяется, и тогда он сможет балансировать. Если поймёт, что это окончательно, он будет принимать решение и по Крыму", — добавил Марков.