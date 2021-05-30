Москвич заплатил 6 миллионов рублей алиментов ради поездок за границу
35-летний отец отказывался погасить задолженность за содержание детей, пока ему не запретили выезжать из страны.
Фото © ТАСС/Семен Лиходеев
После запрета выезда за границу, житель столицы был вынужден погасить задолженность по алиментам в размере 6 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка ФССП.
35-летний мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере одной трети от всех видов заработка и иных доходов на содержание своих детей, но отказывался это делать. Сподвигнуть его на выполнение обязанности смогли судебные приставы. На банковские счета алиментщика наложили арест, а также ему запретили выезжать из страны.
"Должник, совершающий рабочие поездки за пределы РФ, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми", — сказали в ведомстве.
Ранее был составлен портрет среднестатистического алиментщика из Москвы. В столице более 20 тысяч недобросовестных отцов. Это 90,5% всех должников, проходящих по документам приставов.
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