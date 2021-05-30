Москвич заплатил 6 миллионов рублей алиментов ради поездок за границу

После запрета выезда за границу, житель столицы был вынужден погасить задолженность по алиментам в размере 6 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка ФССП.

35-летний мужчина был обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере одной трети от всех видов заработка и иных доходов на содержание своих детей, но отказывался это делать. Сподвигнуть его на выполнение обязанности смогли судебные приставы. На банковские счета алиментщика наложили арест, а также ему запретили выезжать из страны.

"Должник, совершающий рабочие поездки за пределы РФ, полностью рассчитался с задолженностью перед детьми", — сказали в ведомстве.