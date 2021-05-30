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Пашинян обвинил Баку в попытке повлиять на выборы в Армении

Он уверен, что Азербайджан провокационными действиями добивается "конкретных итогов" голосования.

30 мая, 11:41
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Азербайджан специально создаёт конфликтную ситуацию на границе, чтобы оказать влияние на итоги внеочередных парламентских выборов в Армении. Такое мнение высказал и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партии.

"Азербайджан своими провокационными действиями пытается добиться того, чтобы был конкретный итог выборов", — пояснил он и добавил, что, по его мнению, Баку не заинтересован в победе его партии на парламентских выборах.

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Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны отвести войска от границы с Азербайджаном. Однако он добавил, что страна пойдёт на такой шаг только в том случае, если аналогичным образом поступит и Баку.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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