Пашинян обвинил Баку в попытке повлиять на выборы в Армении

Азербайджан специально создаёт конфликтную ситуацию на границе, чтобы оказать влияние на итоги внеочередных парламентских выборов в Армении. Такое мнение высказал и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партии.

"Азербайджан своими провокационными действиями пытается добиться того, чтобы был конкретный итог выборов", — пояснил он и добавил, что, по его мнению, Баку не заинтересован в победе его партии на парламентских выборах.