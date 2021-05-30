Пашинян обвинил Баку в попытке повлиять на выборы в Армении
Он уверен, что Азербайджан провокационными действиями добивается "конкретных итогов" голосования.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Азербайджан специально создаёт конфликтную ситуацию на границе, чтобы оказать влияние на итоги внеочередных парламентских выборов в Армении. Такое мнение высказал и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян на встрече с активом возглавляемой им партии.
"Азербайджан своими провокационными действиями пытается добиться того, чтобы был конкретный итог выборов", — пояснил он и добавил, что, по его мнению, Баку не заинтересован в победе его партии на парламентских выборах.
Ранее и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о готовности страны отвести войска от границы с Азербайджаном. Однако он добавил, что страна пойдёт на такой шаг только в том случае, если аналогичным образом поступит и Баку.
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