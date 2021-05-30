Генпрокуратура утвердила обвинение топ-менеджеру "Рольфа" Анатолию Кайро

"Защита полагает, что СК РФ и ГП РФ формально отнеслись к доводам защиты, просто проигнорировав их. Никакого ущерба моему подзащитному в обвинительном заключении не вменяется", — приводит его слова ТАСС .

Кайро проходит одним из четырёх обвиняемых по делу о выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей по подложным документам. Фактический владелец и руководитель "Рольфа" Сергей Петров, который находится за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск. Другие фигуранты также арестованы заочно. Кайро был задержан в июне 2019 года, он находится под домашним арестом. Защита настаивает, что сделка по перечислению денежных средств была законной и в ходе неё было приобретено имущество по реальной стоимости.