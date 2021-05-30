Жители Болгарии с ужасом прочитали новости о "шокирующем" подорожании газа из-за проведения ремонтных работ "Турецкого потока". Как отметили в газете "Факти", если две недели назад сообщалось о повышении цен на 13 процентов, то к началу лета стоимость может вырасти ещё больше.

"Есть же газовое хранилище — хаб, неужели это не компенсирует неделю без поставок? Что за политики, которые не могут решить проблему отсутствия поставок газа даже летом, когда спрос не такой большой", — возмутился пользователь с ником ХъбБалкан.

Его поддержал другой читатель, заметив, что "теперь турки могут перекрыть нам кран с газом, а не мы им". А ещё один пользователь отметил, что в расчётную стоимость газа включены затраты на его обслуживание и из-за ремонта цена расти не должна, подытожив, что кругом ложь и обман.

"Хорошо, что хотя бы Земля вертится бесплатно", — с иронией ответили читатели.