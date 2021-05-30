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Умер кантри-певец Би Джей Томас, получивший пять премий "Грэмми"

Официально о причинах смерти не сообщается, однако, по данным СМИ, к этому привёл рак лёгких.

30 мая, 12:00
<p>Би Джей Томас. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B-xby7dhK5O/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">thebjthomas</a></p>

Би Джей Томас. Фото © Instagram/thebjthomas

Американский певец поп- и кантри-песен Би Джей Томас скончался в возрасте 78 лет. Об этом написано на странице исполнителя в "Твиттере".

Официально о причинах смерти не сообщается, однако, по данным журнала Variety, к этому привёл рак лёгких. Музыкант, известный слушателям по композиции Raindrops Keep Fallin’ on my Head ("Капли дождя падают на мою голову"), за свою карьеру пять раз был удостоен премии "Грэмми", а всего было приобретено более 70 миллионов копий его альбомов.

В России его самую известную мелодию можно услышать в исполнении героини Людмилы Гурченко в фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих" (1982).

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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