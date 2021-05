Умер кантри-певец Би Джей Томас, получивший пять премий "Грэмми"

Официально о причинах смерти не сообщается, однако, по данным журнала Variety, к этому привёл рак лёгких. Музыкант, известный слушателям по композиции Raindrops Keep Fallin’ on my Head ("Капли дождя падают на мою голову"), за свою карьеру пять раз был удостоен премии "Грэмми", а всего было приобретено более 70 миллионов копий его альбомов.