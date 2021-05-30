Лукашенко искупался в Чёрном море по приглашению Путина
Температура воды составляла плюс 16 градусов, но это не остановило белорусского лидера.
Фото © Telegram-канал "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко всё же решил искупаться в Чёрном море во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Фотография опубликована в телеграм-канале "Пул Первого".
"Президент принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Чёрном море", — сказано в описании под снимком. В сообщении также указано, что температура воды составляет плюс 16 градусов.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов. Путин также предложил белорусскому коллеге искупаться в Чёрном море, заверив, что оно с каждым днём становится всё теплее. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.
Комментариев: 0