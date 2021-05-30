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Лукашенко искупался в Чёрном море по приглашению Путина

Температура воды составляла плюс 16 градусов, но это не остановило белорусского лидера.

30 мая, 13:04
<p>Фото © Telegram-канал <a href="https://t.me/pul_1/2941" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул Первого"</a></p>

Фото © Telegram-канал "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко всё же решил искупаться в Чёрном море во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Фотография опубликована в телеграм-канале "Пул Первого".

"Президент принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Чёрном море", — сказано в описании под снимком. В сообщении также указано, что температура воды составляет плюс 16 градусов.

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Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов. Путин также предложил белорусскому коллеге искупаться в Чёрном море, заверив, что оно с каждым днём становится всё теплее. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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