Момент взрыва батута с детьми в Барнауле попал на видео

Видео с моментом взрыва батута около торгового центра в микрорайоне Докучаево в Барнауле оказалось в распоряжении Лайфа. На кадрах видно, как крепления аттракциона лопнули и он взметнулся вверх на несколько метров с детьми.

Сразу после этого на помощь детям бросилась толпа. Очевидцы схватили батут и начали его расправлять, чтобы помочь девочкам. При этом источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что две четырёхлетние малышки, пострадавшие во время ЧП, находятся в крайне тяжёлом состоянии. По его словам, их перевели в реанимацию.