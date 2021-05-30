Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Момент взрыва батута с детьми в Барнауле попал на видео

В результате пострадали две малышки четырёх лет. Их срочно доставили в больницу.

30 мая, 12:55

Видео © LIFE

Видео с моментом взрыва батута около торгового центра в микрорайоне Докучаево в Барнауле оказалось в распоряжении Лайфа. На кадрах видно, как крепления аттракциона лопнули и он взметнулся вверх на несколько метров с детьми.

Сразу после этого на помощь детям бросилась толпа. Очевидцы схватили батут и начали его расправлять, чтобы помочь девочкам. При этом источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что две четырёхлетние малышки, пострадавшие во время ЧП, находятся в крайне тяжёлом состоянии. По его словам, их перевели в реанимацию.

В Петербурге подросток сломал позвоночник на аттракционе в день рождения

В Петербурге подросток сломал позвоночник на аттракционе в день рождения

Напомним, 30 мая в Барнауле надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул. Причиной происшествия стал вырванный из аттракциона шланг. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Врачи диагностировали у одной из пострадавших девочек перелом основания черепа, травму лёгких и тупую травму живота. У второй — тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лайф узнал о состоянии четырёхлетних девочек, пострадавших на лопнувшем батуте в Барнауле

сегодня в 11:58

В Барнауле завели уголовное дело из-за лопнувшего батута с детьми

сегодня в 11:22

Ужасающее видео: 19-летний швейцарский мотогонщик разбился насмерть на Гран-при Италии

сегодня в 13:37

Путин запустит завод "Аурус" и встретится с Курцем на ПМЭФ

сегодня в 13:44

Модель показала пикантное фото, но фанаты смеялись до слёз, увидев, что она сотворила с ягодицами

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1