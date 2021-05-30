Момент взрыва батута с детьми в Барнауле попал на видео
В результате пострадали две малышки четырёх лет. Их срочно доставили в больницу.
Видео © LIFE
Видео с моментом взрыва батута около торгового центра в микрорайоне Докучаево в Барнауле оказалось в распоряжении Лайфа. На кадрах видно, как крепления аттракциона лопнули и он взметнулся вверх на несколько метров с детьми.
Сразу после этого на помощь детям бросилась толпа. Очевидцы схватили батут и начали его расправлять, чтобы помочь девочкам. При этом источник Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что две четырёхлетние малышки, пострадавшие во время ЧП, находятся в крайне тяжёлом состоянии. По его словам, их перевели в реанимацию.
Напомним, 30 мая в Барнауле надувной батут с детьми взлетел в воздух и лопнул. Причиной происшествия стал вырванный из аттракциона шланг. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Врачи диагностировали у одной из пострадавших девочек перелом основания черепа, травму лёгких и тупую травму живота. У второй — тупая травма живота и компрессионный перелом позвоночника.
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