Призыв главы Европарламента Давида Сассоли к ужесточению санкций против РФ является частью "антироссийской истерии", заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT.

"Это устаревший подход. Россия давно находится под санкциями, при этом являясь большим и самодостаточным государством, и вполне может проводить собственную политику в интересах собственного народа. Санкции работают только против малых государств, которые во многом зависят от своих иностранных партнёров", — объяснил он.

Депутат подчеркнул, что Россия не испытывает удовольствия от этих конфронтаций и хочет наладить отношения со странами Европы. Однако она не будет терпеть недружелюбных действий в свою сторону. Москве "придётся отвечать тем же", что только усугубит конфликт, заключил Морозов.