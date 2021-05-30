"Нам придётся отвечать": В Госдуме осудили главу Европарламента за призыв ужесточить антироссийские санкции
Москва не хочет продолжать эту конфронтацию, но она вынуждена реагировать на все недружелюбные действия в свою сторону.
Фото © ТАСС / Александр Манзюк
Призыв главы Европарламента Давида Сассоли к ужесточению санкций против РФ является частью "антироссийской истерии", заявил член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT.
"Это устаревший подход. Россия давно находится под санкциями, при этом являясь большим и самодостаточным государством, и вполне может проводить собственную политику в интересах собственного народа. Санкции работают только против малых государств, которые во многом зависят от своих иностранных партнёров", — объяснил он.
Депутат подчеркнул, что Россия не испытывает удовольствия от этих конфронтаций и хочет наладить отношения со странами Европы. Однако она не будет терпеть недружелюбных действий в свою сторону. Москве "придётся отвечать тем же", что только усугубит конфликт, заключил Морозов.
Ранее глава Европарламента Давид Сассоли предложил вывесить во всех европейских аэропортах фотографию белорусского активиста Романа Протасевича. Он также призвал ЕС продолжить оказывать давление на Минск и надеяться, что это приведёт к освобождению белорусского активиста и россиянки Софьи Сапеги.
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