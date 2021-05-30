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Израиль запретил своим гражданам ездить в Россию из-за коронавируса

В "красный список" попали также Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Аргентина, а также Мексика и Турция.

30 мая, 13:26
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

Минздрав Израиля с 31 мая запретил своим гражданам выезжать в Россию из-за ситуации с CoViD-19. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.

Помимо РФ в "красном списке" оказались Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Аргентина, а также Мексика и Турция. Однако в особых случаях получить разрешение на поездку в эти страны всё же возможно. Эти меры продлятся до 13 июня текущего года и будут отменены, если динамика заболевания в указанных государствах изменится в лучшую сторону.

Также все пассажиры, включая и тех, кто перенёс коронавирус или прошёл вакцинацию, после возвращения в Израиль должны будут соблюдать режим самоизоляции в своих домах на протяжении двух недель или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на CoViD.

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Ранее Совет Европы одобрил разрешение на въезд привитым иностранцам, но с одним условием. В списке разрешённых вакцин фигурируют только Pfizer, Janssen, два препарата от AstraZeneca, Moderna и Sinopharm.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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