Израиль запретил своим гражданам ездить в Россию из-за коронавируса

Минздрав Израиля с 31 мая запретил своим гражданам выезжать в Россию из-за ситуации с CoViD-19. Об этом ведомство сообщило на своём сайте.

Помимо РФ в "красном списке" оказались Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Аргентина, а также Мексика и Турция. Однако в особых случаях получить разрешение на поездку в эти страны всё же возможно. Эти меры продлятся до 13 июня текущего года и будут отменены, если динамика заболевания в указанных государствах изменится в лучшую сторону.

Также все пассажиры, включая и тех, кто перенёс коронавирус или прошёл вакцинацию, после возвращения в Израиль должны будут соблюдать режим самоизоляции в своих домах на протяжении двух недель или 10 дней в случае двух отрицательных тестов на CoViD.