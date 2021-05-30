Путин запустит завод "Аурус" и встретится с Курцем на ПМЭФ
Помимо этого, в планах главы государства встретиться с многодетными семьями, награждёнными орденом "Родительская слава".
Фото © ТАСС / Сергей Ильин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в церемонии открытия автозавода "Аурус" и выступит на Петербургском международном экономическом форуме. О планах лидера страны сообщил телеканал "Россия-1".
Также президент на ПМЭФ встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем, которые тоже примут участие в форуме. Помимо этого, на следующей неделе отмечается День защиты детей, в связи с чем глава государства встретится с многодетными семьями, награждёнными орденом "Родительская слава".
Ранее российский президент провёл переговоры в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он прибыл в резиденцию главы России 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике.
Их переговоры продолжались более пяти часов. Путин также предложил белорусскому коллеге искупаться в Чёрном море, заверив, что оно с каждым днём становится всё теплее. 29 мая президенты продолжили общение, но уже в неформальной обстановке.
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