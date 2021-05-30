Пуговка из "Папиных дочек" взорвала Instagram горячими фото, для которых даже не разделась

Актриса Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в сериале "Папины дочки", опубликовала в "Инстаграме" снимки из новой фотосессии и рассказала об изменениях в жизни. Подписчики девушки по достоинству оценили образ звезды и засыпали её комплиментами.

"Я устроилась на работу в фитнес-клуб, где преподаю детям от трёх до девяти лет растяжку и ОФП. Также я увлеклась музыкой. И я спонтанно купила синтезатор и стала сама учиться играть на нём", — написала девушка под снимками.

На них Пуговка стоит в шёлковом платье и элегантном пальто. Несмотря на то что актриса даже не оголилась, многие отметили её сексуальность. Новый имидж девушки фолловеры оценили по достоинству, назвав её красавицей.

Старшова сообщила подписчикам, что купила книгу по английскому языку и усиленно готовится к переезду на постоянное место жительства в Великобританию. Кроме того, она посещает занятия по различным стилям танцев. Фолловеры пожелали ей удачи в начинаниях.