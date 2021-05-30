В Смоленской области 19 заключённых исправительной колонии объявили голодовку
Причиной этому стало нежелание выполнять требования тюремного режима. Началась служебная проверка.
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В Смоленской области 19 заключённых ИК-3 объявили голодовку. Как сообщили в региональном УФСИН, о своих намерениях осуждённые уведомили сотрудников колонии в письменном виде.
"В адрес администрации исправительной колонии № 3 УФСИН России по Смоленской области поступило 19 заявлений об отказе в приёме пищи от осуждённых", — говорится в публикации УФСИН.
Как отметили в пресс-службе ведомства, причиной голодовки стало нежелание выполнять требования тюремного режима. Там добавили, что никому из заключённых медицинская помощь не требуется. В колонии началась служебная проверка.
Ранее похожий случай произошёл в одной из исправительных колоний Саратовской области. Там голодовку объявили 27 заключённых, потребовав прекращения обысков и разрешения получать продукты домашнего приготовления.
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