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В Смоленской области 19 заключённых исправительной колонии объявили голодовку

Причиной этому стало нежелание выполнять требования тюремного режима. Началась служебная проверка.

30 мая, 14:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Смоленской области 19 заключённых ИК-3 объявили голодовку. Как сообщили в региональном УФСИН, о своих намерениях осуждённые уведомили сотрудников колонии в письменном виде.

"В адрес администрации исправительной колонии № 3 УФСИН России по Смоленской области поступило 19 заявлений об отказе в приёме пищи от осуждённых", — говорится в публикации УФСИН.

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Как отметили в пресс-службе ведомства, причиной голодовки стало нежелание выполнять требования тюремного режима. Там добавили, что никому из заключённых медицинская помощь не требуется. В колонии началась служебная проверка.

Ранее похожий случай произошёл в одной из исправительных колоний Саратовской области. Там голодовку объявили 27 заключённых, потребовав прекращения обысков и разрешения получать продукты домашнего приготовления.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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