Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа россиян

Власти Греции продлили разрешение на въезд неограниченного числа россиян до 7 июня. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике.

В новом решении сохраняются все условия, которые были в документе, принятом 14 мая. Тогда власти страны отменили въездную квоту в 4 тысячи россиян в неделю и разрешили приезд неограниченному числу граждан РФ при наличии свидетельства о вакцинации от ковида, отрицательного результата ПЦР-теста, справки о перенесённом CoViD-19 и наличии антител. Для этих путешественников было также отменено требование об обязательном семидневном карантине по приезде.

Разрешается въезд и граждан государств — членов ЕС и Шенгенского соглашения, их супругов или лиц, с которыми они заключили договор о совместном проживании, а также их несовершеннолетних детей. Прибывающие должны за день до прибытия в страну заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF) на сайте, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом.