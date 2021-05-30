Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа россиян
Граждане РФ могут посетить страну при наличии у них свидетельства о вакцинации от ковида или отрицательного результата ПЦР-теста.
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Власти Греции продлили разрешение на въезд неограниченного числа россиян до 7 июня. Об этом говорится в межминистерском решении, опубликованном в правительственном вестнике.
В новом решении сохраняются все условия, которые были в документе, принятом 14 мая. Тогда власти страны отменили въездную квоту в 4 тысячи россиян в неделю и разрешили приезд неограниченному числу граждан РФ при наличии свидетельства о вакцинации от ковида, отрицательного результата ПЦР-теста, справки о перенесённом CoViD-19 и наличии антител. Для этих путешественников было также отменено требование об обязательном семидневном карантине по приезде.
Разрешается въезд и граждан государств — членов ЕС и Шенгенского соглашения, их супругов или лиц, с которыми они заключили договор о совместном проживании, а также их несовершеннолетних детей. Прибывающие должны за день до прибытия в страну заполнить электронную форму Passenger Locator Form (PLF) на сайте, указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения электронной формы PLF, которое автоматически отправляется в виде электронного сообщения пассажиру системой, считается необходимым проездным документом.
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