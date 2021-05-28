АТОР: Мы очень ждём открытия Греции, потому что многие россияне уже во второй раз переносят свои туры
Сейчас между двумя странами еженедельно осуществляется только четыре рейса, а этого, по словам участников рынка, очень мало: до пандемии землю Эллады посещали около миллиона российских туристов в год.
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Решение о возобновлении авиасообщения с Грецией в полном объёме должен принять федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Об этом телеканалу "360" сообщил глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Он напомнил, что сейчас между странами еженедельно осуществляется только четыре рейса, а этого, по словам участников рынка, очень мало: до пандемии Грецию посещали около миллиона российских туристов в год.
Кроме того, сейчас россиянам доступны только Афины и Салоники, а для восстановления полноценного туристического потока нужны прямые рейсы на Крит, Родос и Корфу.
"Мы очень ждём открытия Греции, потому что многие туристы второй раз уже переносят свои туры. В мае полномасштабно мы не могли всех желающих устроить. Сейчас в Греции стабильная эпидемическая обстановка", — прокомментировал Горин.
В АТОР добавили, что сейчас консультации о возобновлении перелётов ведутся на межгосударственном уровне, но окончательное решение вопроса находится в компетенции оперативного штаба и его руководителя Татьяны Голиковой.
Напомним, с 15 мая Греция уже отменила квоту на въезд россиян. Теперь туристы должны предъявить свидетельство о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесённом ковиде и наличии антител. Это также позволит избежать обязательного недельного карантина. Ранее в пятницу греческий посол в нашей стране Екатерини Насика выразила надежду, что решение о возобновлении авиарейсов из России в полном объёме будет принято "со дня на день".
Между тем власти Черногории тоже анонсировали открытие границы для туристов. Ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой, но там решили перенять опыт Греции и поддержать экономику.
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