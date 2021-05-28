АТОР: Мы очень ждём открытия Греции, потому что многие россияне уже во второй раз переносят свои туры

Сейчас между двумя странами еженедельно осуществляется только четыре рейса, а этого, по словам участников рынка, очень мало: до пандемии землю Эллады посещали около миллиона российских туристов в год.