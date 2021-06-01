Яровая победила в праймериз "Единой России" на Камчатке с большим отрывом от соперников

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая победила в праймериз "Единой России" в Камчатском крае. Об этом свидетельствуют данные на сайте регионального отделения партии.

Яровая набрала 20 777 голосов избирателей и показала лучший результат с большим отрывом от соперников. На втором месте руководитель ресурсного центра добровольчества Камчатского края Анастасия Орлова (3 900 голосов), на третьем – депутат краевого парламента Анатолий Кирносенко (2 482 голоса), на четвертом – глава регионального исполкома ОНФ Игорь Коваленко (1 904 голоса).

Ирина Яровая начала свою карьеру в политике на Камчатке в 1997 году, когда она победила на выборах в региональное Законодательное собрание. С декабря 2007 года она депутат Государственной думы, а с 5 октября 2016 занимает пост заместителя председателя нижней палаты парламента.