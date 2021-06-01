Яровая победила в праймериз "Единой России" на Камчатке с большим отрывом от соперников
Её кандидатуру поддержали 20 777 человек. Отрыв от второго места составил почти 17 тысяч.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Фото © ТАСС / Зырянова Юлия
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая победила в праймериз "Единой России" в Камчатском крае. Об этом свидетельствуют данные на сайте регионального отделения партии.
Яровая набрала 20 777 голосов избирателей и показала лучший результат с большим отрывом от соперников. На втором месте руководитель ресурсного центра добровольчества Камчатского края Анастасия Орлова (3 900 голосов), на третьем – депутат краевого парламента Анатолий Кирносенко (2 482 голоса), на четвертом – глава регионального исполкома ОНФ Игорь Коваленко (1 904 голоса).
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Ирина Яровая начала свою карьеру в политике на Камчатке в 1997 году, когда она победила на выборах в региональное Законодательное собрание. С декабря 2007 года она депутат Государственной думы, а с 5 октября 2016 занимает пост заместителя председателя нижней палаты парламента.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин победил на праймериз "Единой России" от Саратовской области, а первая женщина-космонавт Валентина Терешкова — от Ярославской. По словам председателя "Единой России", Дмитрия Медведева, предварительное голосование к выборам в Госдуму стало самым масштабным. В нём приняли участие свыше 11 миллионов человек, это более 10% избирателей в стране.
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