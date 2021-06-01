Яровая победила в праймериз "Единой России" на Камчатке с большим отрывом от соперников

Её кандидатуру поддержало 20 777 человек. Отрыв от второго места составил почти 17 тысяч.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая победила в праймериз "Единой России" в Камчатском крае. Об этом свидетельствуют данные на сайте регионального отделения партии.

Яровая набрала 20 777 голосов избирателей и показала лучший результат с большим отрывом от соперников. На втором месте руководитель Ресурсного центра добровольчества Камчатского края Анастасия Орлова (3900 голосов), на третьем — депутат краевого парламента Анатолий Кирносенко (2482 голоса), на четвёртом — глава регионального исполкома ОНФ Игорь Коваленко (1904 голоса).