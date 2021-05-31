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Валентина Терешкова победила на праймериз ЕР от Ярославской области

За депутата Госдумы проголосовал 36 721 избиратель. Таким образом, она возглавила партийный список.

31 мая, 13:55
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова одержала победу в предварительном голосовании партии "Единая Россия" от Ярославской области. Итоги опубликованы на официальном сайте праймериз.

За Терешкову отдал свой голос 36 721 человек. Второе место занял депутат Госдумы Илья Осипов, набравший 6893 голоса. А лидером по Ярославскому одномандатному избирательному округу стал депутат Госдумы, бывший хоккеист Андрей Коваленко. Он набрал 23 584 голоса.

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Ранее Лайф писал о списке кандидатов, победивших на праймериз "Единой России" в Москве.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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