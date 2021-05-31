Боевой дрон впервые атаковал человека без приказа

Турецкий военный дрон KARGU-2 в автономном режиме работы атаковал человека во время вооружённого конфликта в Ливии. Об этом говорится в журнале New Scientist со ссылкой на исследование ООН.

Это первый случай в истории, когда дрон без приказа человека совершил атаку. По данным издания, инцидент произошёл в марте прошлого года, но известно о нём стало только сейчас. Отмечается, что машина была запрограммирована на автоматический поиск и уничтожение цели. При этом неизвестно, есть ли жертвы в результате атаки.