Боевой дрон впервые атаковал человека без приказа
Беспилотник был запрограммирован на автоматический поиск и уничтожение цели.
Фото © Getty Images / Evrim Aydin / Anadolu Agency
Турецкий военный дрон KARGU-2 в автономном режиме работы атаковал человека во время вооружённого конфликта в Ливии. Об этом говорится в журнале New Scientist со ссылкой на исследование ООН.
Это первый случай в истории, когда дрон без приказа человека совершил атаку. По данным издания, инцидент произошёл в марте прошлого года, но известно о нём стало только сейчас. Отмечается, что машина была запрограммирована на автоматический поиск и уничтожение цели. При этом неизвестно, есть ли жертвы в результате атаки.
Ранее на видео попал момент удара российского дрона-камикадзе "Ланцет" по боевикам в Сирии.
Лента новостей
"Может ли быть такое": Захарову удивило молчание Запада после экстренной посадки самолёта Ryanair в Берлине
сегодня в 13:29
Во Владивостоке охранник магазина напал на ребёнка, заподозрив в попытке украсть телефон
сегодня в 13:20
Подозреваемый в расправе над семьёй в Щёлкове мог несколько дней жить в квартире с телами убитых дочерей и жены
сегодня в 13:19
Комментариев: 0