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"Может ли быть такое": Захарову удивило молчание Запада после экстренной посадки самолёта Ryanair в Берлине

Официальный представитель МИД РФ отметила схожесть ситуации с той, что произошла неделю назад в Минске.

31 мая, 13:29
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Запад проигнорировал инцидент с самолётом Ryanair, который совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина, что удивительно после "недели припадков" на тему схожей ситуации в Минске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолёта той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое", — написала она в "Фейсбуке".

Захарова уточнила, что о происшествии стало известно из пресс-релиза авиакомпании, а не "из динамиков НАТО", а также отметила отсутствие политических заявлений, комментариев и требований о международном расследовании.

В Минтрансе Белоруссии рассказали, почему самолёт Ryanair приземлился именно в Минске

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Напомним, борт Ryanair, летевший по маршруту из Дублина в Краков, был вынужден сесть в Берлине из-за сообщения о "возможной угрозе безопасности" на борту. Пассажиры вылетели в пункт назначения на запасном самолёте лишь спустя семь часов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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