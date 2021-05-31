"Может ли быть такое": Захарову удивило молчание Запада после экстренной посадки самолёта Ryanair в Берлине
Официальный представитель МИД РФ отметила схожесть ситуации с той, что произошла неделю назад в Минске.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Запад проигнорировал инцидент с самолётом Ryanair, который совершил экстренную посадку в аэропорту Берлина, что удивительно после "недели припадков" на тему схожей ситуации в Минске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолёта той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое", — написала она в "Фейсбуке".
Захарова уточнила, что о происшествии стало известно из пресс-релиза авиакомпании, а не "из динамиков НАТО", а также отметила отсутствие политических заявлений, комментариев и требований о международном расследовании.
Напомним, борт Ryanair, летевший по маршруту из Дублина в Краков, был вынужден сесть в Берлине из-за сообщения о "возможной угрозе безопасности" на борту. Пассажиры вылетели в пункт назначения на запасном самолёте лишь спустя семь часов.
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