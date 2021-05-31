Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Во Владивостоке охранник магазина напал на ребёнка, заподозрив в попытке украсть телефон

Мужчина крепко удерживал руки мальчика и не отпускал его, полиция проводит проверку.

31 мая, 13:20

Охранник напал на ребёнка в магазине, подумав, что тот хочет украсть телефон. Видео © Instagram / dps_mesto

Охранник одного из магазинов техники во Владивостоке заломал руки ребёнку и попал на камеру видеонаблюдения. По некоторым данным, сотрудник подумал, что мальчик хочет украсть телефон.

На кадрах видно, что мальчик стоит возле стойки со смартфонами и в этот момент к нему медленно подходит охранник. Тогда мужчина взял ребёнка за руку и повёл в сторону, при этом что-то объясняя. После некоторого времени ребёнок стал сопротивляться и попытался вырваться, однако сотрудник лишь заломал ему руки.

Полиция организовала проверку по данному факту. При этом охраннику может грозить административная ответственность по статье "Побои". Сейчас правоохранители ищут родителей мальчика.

Хотел попить воды: В Воронеже семейная пара оттаскала подростка по двору и порвала его футболку

Хотел попить воды: В Воронеже семейная пара оттаскала подростка по двору и порвала его футболку

Ранее Лайф показал, как в Ростове-на-Дону пьяная мать протащила маленькую дочь по асфальту. Женщина при этом громко кричала о том, что хочет избавиться от малышки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

СМИ раскрыли подробности обысков в доме бывшего мэра Владивостока Гуменюка

сегодня в 00:51

Двум россиянам не дали выпить на борту самолёта, и они подрались с полицией

28 мая, 03:40

Подозреваемый в расправе над семьёй в Щёлкове мог несколько дней жить в квартире с телами убитых дочерей и жены

сегодня в 13:19

"Саммит может подвиснуть": Политолог предупредил о риске отмены встречи Путина и Байдена в Женеве

сегодня в 14:20

Легенда "Манчестер Сити" Агуэро перешёл в "Барселону"

сегодня в 14:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1