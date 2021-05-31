Во Владивостоке охранник магазина напал на ребёнка, заподозрив в попытке украсть телефон
Мужчина крепко удерживал руки мальчика и не отпускал его, полиция проводит проверку.
Охранник напал на ребёнка в магазине, подумав, что тот хочет украсть телефон. Видео © Instagram / dps_mesto
Охранник одного из магазинов техники во Владивостоке заломал руки ребёнку и попал на камеру видеонаблюдения. По некоторым данным, сотрудник подумал, что мальчик хочет украсть телефон.
На кадрах видно, что мальчик стоит возле стойки со смартфонами и в этот момент к нему медленно подходит охранник. Тогда мужчина взял ребёнка за руку и повёл в сторону, при этом что-то объясняя. После некоторого времени ребёнок стал сопротивляться и попытался вырваться, однако сотрудник лишь заломал ему руки.
Полиция организовала проверку по данному факту. При этом охраннику может грозить административная ответственность по статье "Побои". Сейчас правоохранители ищут родителей мальчика.
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