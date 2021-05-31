Во Владивостоке охранник магазина напал на ребёнка, заподозрив в попытке украсть телефон

Охранник напал на ребёнка в магазине, подумав, что тот хочет украсть телефон. Видео © Instagram / dps_mesto

Охранник одного из магазинов техники во Владивостоке заломал руки ребёнку и попал на камеру видеонаблюдения. По некоторым данным, сотрудник подумал, что мальчик хочет украсть телефон.

На кадрах видно, что мальчик стоит возле стойки со смартфонами и в этот момент к нему медленно подходит охранник. Тогда мужчина взял ребёнка за руку и повёл в сторону, при этом что-то объясняя. После некоторого времени ребёнок стал сопротивляться и попытался вырваться, однако сотрудник лишь заломал ему руки.

Полиция организовала проверку по данному факту. При этом охраннику может грозить административная ответственность по статье "Побои". Сейчас правоохранители ищут родителей мальчика.