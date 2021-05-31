Подозреваемый в расправе над семьёй в Щёлкове мог несколько дней жить в квартире с телами убитых дочерей и жены
Он говорил родственникам, что они заняты ремонтом и им неудобно сейчас принимать гостей.
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Гибель семьи из четырёх человек в подмосковном Щёлкове обрастает страшными подробностями: отец семейства Фируз Ё. мог расправиться с женой и двумя дочерьми и несколько дней жить с их телами. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
Оказалось, что у главы семейства были проблемы с азартными играми и в определённый момент он задолжал казино порядка 500 тысяч рублей. Фируз не смог погасить задолженность собственными силами, и ему помогли родители, отдав сбережения, которые откладывали на старость. Собеседник Лайфа предположил, что об этом узнала жена подозреваемого и, возможно, на этом фоне и произошла жуткая расправа.
Точная причина смерти семьи не установлена, но, по предварительной оценке, они могли быть убиты ещё 22 апреля. С этого дня они перестали выходить на связь с близкими, а телефоны у всех были отключены. При этом 25 апреля глава семейства всё же вышел на связь. В этот день он разговаривал по телефону с одним из родственников. При этом он отговорил собеседника ехать к ним домой, сказав, что якобы они собираются ехать за мебелью для новой квартиры, купленной в ипотеку.
Тогда родственник Фируза заподозрил неладное, но даже предположить не мог, чем всё обернётся. После этого никто из членов семьи на связь не выходил.
Напомним, что тела мужчины, женщины и двух девочек обнаружили в одной из квартир подмосковного города Щёлкова только 30 мая. Дверь вскрыли после того, как соседи пожаловались на трупный запах. На телах женщины и детей было множество ножевых ранений, в то время как на трупе мужчины видимых повреждений не оказалось. Из-за этого правоохранители и предположили, что он расправился с семьёй и покончил с собой.
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