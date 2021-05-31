Соседи рассказали о том, как обнаружили погибшую семью из Щёлкова. Видео © LIFE

Запах из квартиры погибшей семьи в Щёлкове начал появляться неделю назад, а на подоконнике появилось множество мух, которые пугали соседей. Сама же семья была тихой и ни с кем не общалась, а видели их крайне редко. Об этом Лайфу рассказали жильцы многоэтажки.

"Запах пошёл неделю назад, мы думали на очистные сооружения, но пёс постоянно бегал к углу. А вчера, открыв окна, мы увидели нагромождение мух, их было очень много. И был запах гнили. Приехала полиция, один из сотрудников зашёл к нам и сказал, что там трупы", — сказал сосед сверху Олег.

По его словам, он не видел погибшую семью. Это же подтверждает и другая соседка — Елена. По её словам, запах стал появляться после майских праздников и сначала люди грешили на мусоропровод. Причин случившегося она не знает, однако это точно не отравление газом, ведь дом не газифицирован. Когда семья только въехала в квартиру, были слышны звуки ремонта, однако затем — тишина. Не было ни криков детей, ни скандалов. Мама женщины однажды увидела Фируза: он был прилично одет и выглядел вполне нормально. Никаких предпосылок трагедии соседи не замечали.