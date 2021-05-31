Экс-пэпээсника из Екатеринбурга поставили в тупик вопросы следователя о причинах стрельбы по людям

Следственный комитет России опубликовал видео допроса екатеринбуржца Сергея Болкова, который 30 мая открыл огонь по людям и машинам из окна своей квартиры. При этом экс-пэпээсник не был в состоянии дать вразумительные ответы на вопросы следователя.

На кадрах видео мужчину заводят в кабинет к следователю, который поинтересовался причинами и обстоятельствами стрельбы. При этом злоумышленник отвечает, что не помнит некоторые детали случившегося. Однако то, что он брал в руки оружие и стрелял, Болков признал. Ему предъявлено обвинение по двум статья — "Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела в центральном аппарате ведомства.