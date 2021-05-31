Экс-пэпээсника из Екатеринбурга поставили в тупик вопросы следователя о причинах стрельбы по людям
От пуль злоумышленника пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.
Следственный комитет России опубликовал видео допроса екатеринбуржца Сергея Болкова, который 30 мая открыл огонь по людям и машинам из окна своей квартиры. При этом экс-пэпээсник не был в состоянии дать вразумительные ответы на вопросы следователя.
На кадрах видео мужчину заводят в кабинет к следователю, который поинтересовался причинами и обстоятельствами стрельбы. При этом злоумышленник отвечает, что не помнит некоторые детали случившегося. Однако то, что он брал в руки оружие и стрелял, Болков признал. Ему предъявлено обвинение по двум статья — "Покушение на убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом, из хулиганских побуждений" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела в центральном аппарате ведомства.
"Сегодня судом по ходатайству следователя СКР будет решён вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Председатель СК России поручил доложить о проведённых следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", — говорится в сообщении СК РФ.
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Напомним, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры накануне вечером. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, сегодня его отпустили из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело.
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