Раненного в ходе стрельбы в Екатеринбурге росгвардейца отпустили из больницы домой

Раненного в результате стрельбы в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии отпустили домой. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

"Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице № 36, и он отпущен домой", — сообщил представитель ведомства в беседе с ТАСС.