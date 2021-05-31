Раненного в ходе стрельбы в Екатеринбурге росгвардейца отпустили из больницы домой
В реанимации остаётся вторая пострадавшая — девятилетняя школьница, которой стрелок попал в живот.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Раненного в результате стрельбы в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии отпустили домой. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
"Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице № 36, и он отпущен домой", — сообщил представитель ведомства в беседе с ТАСС.
Как сообщал Лайф ранее, вторая пострадавшая остаётся в тяжёлом состоянии. Девочку прооперировали и направили в реанимационное отделение. Ей пуля угодила в живот.
Напомним, накануне вечером бывший сотрудник ППС открыл огонь с балкона своей квартиры. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Следственный комитет показал кадры задержания. Против Болкова возбуждено уголовное дело.
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