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Раненного в ходе стрельбы в Екатеринбурге росгвардейца отпустили из больницы домой

В реанимации остаётся вторая пострадавшая — девятилетняя школьница, которой стрелок попал в живот.

31 мая, 06:43

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Раненного в результате стрельбы в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии отпустили домой. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

"Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице № 36, и он отпущен домой", — сообщил представитель ведомства в беседе с ТАСС.

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Как сообщал Лайф ранее, вторая пострадавшая остаётся в тяжёлом состоянии. Девочку прооперировали и направили в реанимационное отделение. Ей пуля угодила в живот.

Напомним, накануне вечером бывший сотрудник ППС открыл огонь с балкона своей квартиры. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Следственный комитет показал кадры задержания. Против Болкова возбуждено уголовное дело.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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