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В России могут подорожать абонементы в фитнес-клубы

По мнению экспертов, к этому может привести желание владельцев покрыть издержки, которые образовались после прошлогоднего локдауна.

31 мая, 05:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России могут подорожать абонементы в фитнес-клубы, об этом предупредили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), пишет "Коммерсант".

В организации прогнозируют, что владельцы фитнес-клубов захотят компенсировать издержки, которые связаны с обслуживанием кредитов, рекламой и арендой залов и уже выросли на 20%. По словам главы АОФИ Ольги Киселёвой, итоговый рост цен будет зависеть от политики операторов и платежеспособности жителей регионов страны.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров утверждает, что абонементы уже подорожали на 15% и в течение года могут добавить ещё 25-30%.

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"Сейчас растёт доля реализации краткосрочных карт, которые в принципе стоят дороже", — отметил эксперт.

В АОФИ пояснили, что издержки фитнес-клубов выросли после прошлогоднего ковидного локдауна. Некоторые заведения тогда приостановили работу вплоть до полугода, брали кредиты и договаривались об отстрочке платежей. К этому прибавилась инфляция и рекламные траты на привлечение клиентов после кризиса. Бурмистров добавил к этому рост коммунальных тарифов, не до конца восстановившийся спрос, а также падение посещаемости групповых и персональных занятий.

Вместе с тем помочь фитнес-индустрия могут меры господдержки, в частности компенсация расходов на корпоративный фитнес за счёт налогового вычета и включение занятий в программы дополнительного медицинского страхования, заключила Киселёва.

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Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о налоговом вычете на фитнес и спорт. Документы на него можно подать как в бумажном, так и в электронном виде.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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