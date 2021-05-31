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Уведомления отключены

В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT

По словам представителя министерства, РФ уже давно занимается этим.

31 мая, 05:02
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Россия начала работу по созданию аналога SWIFT на случай отключения от системы, заявил в интервью РИА "Новости" директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Такая работа начата", сказал Биричевский.

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Представитель МИД РФ рассказал, что с "учётом объективной необходимости" и непредсказуемости ситуации готовиться к отключению обязательно надо, причём Россия занимается этим уже достаточно давно.

Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей может стать одной из наиболее жёстких санкций Запада. Сообщения об этом регулярно появляются, однако SWIFT — это международная частная организация, поэтому западные страны не могут просто так отключить РФ.

Для избегания рисков отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

Альтернативы есть: Захарова оценила перспективы отключения России от SWIFT

Альтернативы есть: Захарова оценила перспективы отключения России от SWIFT

Напомним, ранее Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от платёжной системы словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления Россией обороноспособности.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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