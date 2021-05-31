В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT

Россия начала работу по созданию аналога SWIFT на случай отключения от системы, заявил в интервью РИА "Новости" директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Такая работа начата", — сказал Биричевский.

Представитель МИД РФ рассказал, что с "учётом объективной необходимости" и непредсказуемости ситуации готовиться к отключению обязательно надо, причём Россия занимается этим уже достаточно давно.

Отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей может стать одной из наиболее жёстких санкций Запада. Сообщения об этом регулярно появляются, однако SWIFT — это международная частная организация, поэтому западные страны не могут просто так отключить РФ.