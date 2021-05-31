Диетолог рассказала, как не толстеть и не стареть с помощью "правила экватора"

Как организовать режим питания по "правилу экватора" и какие результаты это даст, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

Доктор объяснила, что диетологи называют экватором условную линию разделения дня, после которой замедляются обменные процессы организма. Всё зависит от индивидуальных особенностей человека, но примерно экватор приходится на 15 часов дня.

"У каждого человека своё время прохождения экватора, оно зависит от того, во сколько он ложится, какой образ жизни ведёт, насколько он активен. Но тем не менее где-то после 15 часов, то есть во второй половине дня, любой организм снижает скорости метаболических процессов", — рассказала диетолог.

По словам специалиста, в первой половине дня люди более подвижны, поэтому организм быстро сжигает энергию. Таким образом, во второй половине лучше не употреблять в пищу высокоэнергетические продукты, которые повышают уровень глюкозы в крови. Когда этого соединения становится слишком много, инсулин перерабатывает его про запас в жир.

Эксперт уточнила, что после "экватора" необходимо включать в рацион пищу с низким гликемическим индексом: нежирное мясо птицы, рыбу, творог, тушёные овощи. Отказ от высокоэнергетических продуктов во второй половине дня создаёт условия для нормальной работы соматотропного гормона, который "ремонтирует ткани, хрящи, суставы, сосуды, мышцы, сжигает жир", а также замедляет процессы старения.