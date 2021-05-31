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Аргентина вслед за Колумбией лишилась права проведения Кубка Америки по футболу

Причиной этому стало заявление главы местного Минздрава о том, что вопрос с проведением турнира ещё не решён.

31 мая, 04:11
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) приняла решение не проводить Кубок Америки 2021 года в Аргентине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Перед этим глава аргентинского Минздрава Карла Виссотти заявила о том, что вопрос о проведении Кубка Америки ещё не решён и власти страны продолжают работу по подготовке соответствующих протоколов, проводят межведомственные согласования.

"CONMEBOL сообщает, что с учётом текущих обстоятельств решила не проводить Кубок Америки в Аргентине", — сообщили в организации.

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Там добавили, что рассматривают предложения других стран, заинтересованных в том, чтобы принять континентальный турнир. Как подчёркивает организация, соответствующие объявления ожидаются в ближайшее время. В СМИ ранее появлялась информация о том, что Кубок Америки может пройти в Чили.

Напомним, в марте 2020 года турнир из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Континентальное первенство должно было пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Ранее Богота обратилась в CONMEBOL с просьбой о переносе турнира на конец года, однако организация отказала в удовлетворении такого запроса, лишив Колумбию права принимать турнир.

Напомним, совсем скоро состоится другой крупный континентальный футбольный турнир — чемпионат Европы. Несколько матчей пройдёт в России. Иностранные болельщики смогут прибыть в страну без виз.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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