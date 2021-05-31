Аргентина вслед за Колумбией лишилась права проведения Кубка Америки по футболу

Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) приняла решение не проводить Кубок Америки 2021 года в Аргентине. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Перед этим глава аргентинского Минздрава Карла Виссотти заявила о том, что вопрос о проведении Кубка Америки ещё не решён и власти страны продолжают работу по подготовке соответствующих протоколов, проводят межведомственные согласования.

"CONMEBOL сообщает, что с учётом текущих обстоятельств решила не проводить Кубок Америки в Аргентине", — сообщили в организации.

Там добавили, что рассматривают предложения других стран, заинтересованных в том, чтобы принять континентальный турнир. Как подчёркивает организация, соответствующие объявления ожидаются в ближайшее время. В СМИ ранее появлялась информация о том, что Кубок Америки может пройти в Чили.

Напомним, в марте 2020 года турнир из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Континентальное первенство должно было пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. Ранее Богота обратилась в CONMEBOL с просьбой о переносе турнира на конец года, однако организация отказала в удовлетворении такого запроса, лишив Колумбию права принимать турнир.