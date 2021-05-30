Белоруссия разгромно проиграла Швейцарии и лишилась шансов на плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная Белоруссии лишилась шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира по хоккею, который продолжается в Риге. Команда Михаила Захарова крупно уступила Швейцарии — 0:6.

Команда Патрика Фишера после тяжёлого матча с нашей сборной сумела прийти в себя и без проблем обыграть белорусов. Шайбами отметились дважды Вермин, Берчи, Андригетто и Херцог. Таким образом, у подопечных Михаила Захарова в турнирной таблице четыре очка и последнее место. Швейцария же благодаря этой победе поднялась на первую строчку, откуда её могут подвинуть хоккеисты сборной России.

В параллельном матче сборная Канады, которая кажется окончательно набрала ход, не оставила никаких шансов скромной сборной Италии — 7:1. Дублем отметился Манджапане, ещё по разу отличились Перфетти, Стечер, Хендрик, Комтуа и Пирри. У проигравших гол забил Мичели. Благодаря этому результату Канада поднялась на пятое место и вопрос попадания в плей-офф для неё будет решаться в заключительном матче против Финляндии.