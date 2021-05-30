Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Белоруссия разгромно проиграла Швейцарии и лишилась шансов на плей-офф ЧМ по хоккею

В параллельном матче дня сборная Канады не оставила шансов скромной команде Италии.

30 мая, 15:42
<p>Фото © IIHF</p>

Фото © IIHF

Сборная Белоруссии лишилась шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира по хоккею, который продолжается в Риге. Команда Михаила Захарова крупно уступила Швейцарии — 0:6.

Сенсации, флаги и канадское фиаско: Почему мы никогда не забудем этот ЧМ по хоккею

Сенсации, флаги и канадское фиаско: Почему мы никогда не забудем этот ЧМ по хоккею

Команда Патрика Фишера после тяжёлого матча с нашей сборной сумела прийти в себя и без проблем обыграть белорусов. Шайбами отметились дважды Вермин, Берчи, Андригетто и Херцог. Таким образом, у подопечных Михаила Захарова в турнирной таблице четыре очка и последнее место. Швейцария же благодаря этой победе поднялась на первую строчку, откуда её могут подвинуть хоккеисты сборной России.

В параллельном матче сборная Канады, которая кажется окончательно набрала ход, не оставила никаких шансов скромной сборной Италии — 7:1. Дублем отметился Манджапане, ещё по разу отличились Перфетти, Стечер, Хендрик, Комтуа и Пирри. У проигравших гол забил Мичели. Благодаря этому результату Канада поднялась на пятое место и вопрос попадания в плей-офф для неё будет решаться в заключительном матче против Финляндии.

Плей-офф всё ближе: Сборная России обыграла Швейцарию на ЧМ по хоккею

Плей-офф всё ближе: Сборная России обыграла Швейцарию на ЧМ по хоккею

Добавим, что сборная России свой следующий матч проведёт 31 мая против шведов. Начало матча в 20:15 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Де Брёйне получил перелом носа в финале ЛЧ и может не сыграть против России на Евро

сегодня в 14:41

Сенсации, флаги и канадское фиаско: Почему мы никогда не забудем этот ЧМ по хоккею

вчера в 21:40

Ужасающее видео: 19-летний швейцарский мотогонщик разбился насмерть на Гран-при Италии

сегодня в 13:37

Две женщины погибли при столкновении внедорожника с лесовозом в Карелии

сегодня в 15:45

Беглеца из колонии в Адыгее поймали у побережья Чёрного моря

сегодня в 15:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1