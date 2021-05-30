Де Брёйне получил перелом носа в финале ЛЧ и может не сыграть против России на Евро

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне получил перелом носа и левой орбитальной кости в финале Лиги чемпионов и теперь может не успеть восстановиться к матчу против России на Евро-2020.

"Всем привет! Только что вернулся из больницы. Мой диагноз: перелом носа и левой орбитальной кости. Сейчас я чувствую себя нормально. Всё ещё расстроен из-за вчерашнего поражения, но мы ещё вернёмся", — написал Де Брёйне в своём твиттере.

Как утверждает ESPN, восстановление от последствий повреждения может занять три недели, что не позволит сыграть Де Брёйне в матче против наших на Евро, который состоится 12 июня в Петербурге.

"К 12 июня Де Брёйне не сможет восстановиться. Сможет ли игрок пойти даже в маске? Этот вопрос остаётся открытым. После перенесённой травмы у человека волей-неволей создаётся страх её повторения. Тут помимо врачей-хирургов, косметологов надо будет поработать чуть ли не с психологами", — заявил "Спорт-Экспрессу" бывший врач "Спартака" Юрий Васильков.