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Де Брёйне получил перелом носа в финале ЛЧ и может не сыграть против России на Евро

Напомним, "горожане" в решающем матче главного клубного турнира Старого Света уступили "Челси".

30 мая, 14:41
<p>Фото © Zuma / TASS</p>

Фото © Zuma / TASS

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне получил перелом носа и левой орбитальной кости в финале Лиги чемпионов и теперь может не успеть восстановиться к матчу против России на Евро-2020.

"Всем привет! Только что вернулся из больницы. Мой диагноз: перелом носа и левой орбитальной кости. Сейчас я чувствую себя нормально. Всё ещё расстроен из-за вчерашнего поражения, но мы ещё вернёмся", — написал Де Брёйне в своём твиттере.

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Как утверждает ESPN, восстановление от последствий повреждения может занять три недели, что не позволит сыграть Де Брёйне в матче против наших на Евро, который состоится 12 июня в Петербурге.

"К 12 июня Де Брёйне не сможет восстановиться. Сможет ли игрок пойти даже в маске? Этот вопрос остаётся открытым. После перенесённой травмы у человека волей-неволей создаётся страх её повторения. Тут помимо врачей-хирургов, косметологов надо будет поработать чуть ли не с психологами", — заявил "Спорт-Экспрессу" бывший врач "Спартака" Юрий Васильков.

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Добавим, что в финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" проиграл "Челси" со счётом 0:1. Единственный мяч в конце первого тайма забил Кай Хаверц.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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