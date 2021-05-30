Футбольный клуб "Тамбов" на своём официальном сайте объявил о завершении истории и роспуске команды.

"Нам искренне жаль, что история футбольного клуба "Тамбов" так бесславно и скоротечно подошла к концу. Принять это очень непросто. В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что тёмные времена пройдут, и мы снова увидимся с вами дома, на родном тамбовском "Спартаке", окунёмся в эту до боли недостающую атмосферу футбольного праздника, наполненного нашей яркой игрой и вашей горячей поддержкой на забитых до отказа трибунах, но, к сожалению, как для вас, так и для нас, эти мечты оказались несбыточными", — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что, несмотря на тяжёлую ситуацию, в которой клуб "оказался не по своей воле", руководство всеми силами пыталось добросовестно выполнять свою работу.

"Надеемся, что наш пример убережёт кого-то от необдуманных действий в будущем и заставит футбол жить там, где его любят, а не там, где им пользуются в корыстных целях", — отмечается в тексте заявления.

В конце руководство клуба поблагодарило своих болельщиков, которые прошли от начала и до конца путь команды, и вспомнило все яркие моменты в жизни клуба за его восьмилетнюю историю.