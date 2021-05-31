Девятилетняя девочка, которую накануне в ходе стрельбы в Екатеринбурге ранил бывший сотрудник ППС Сергей Болков, прооперировали. Она находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил в беседе с Ura.ru представитель Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.