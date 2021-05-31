Находится в реанимации: Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девочку прооперировали
Накануне её привезли в местную клиническую больницу с огнестрельным ранением живота.
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Девятилетняя девочка, которую накануне в ходе стрельбы в Екатеринбурге ранил бывший сотрудник ППС Сергей Болков, прооперировали. Она находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил в беседе с Ura.ru представитель Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.
"Девочка прооперирована в ОДКБ № 1. Состояние тяжёлое. Находится в реанимации", — сказал Шестаков.
Как сообщал Лайф, бывший сотрудник ППС накануне открыл огонь из окна своей квартиры. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, мужчина получил ранение в ногу. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Следственный комитет показал кадры задержания. Против Болкова возбуждено уголовное дело.
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