Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Находится в реанимации: Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девочку прооперировали

Накануне её привезли в местную клиническую больницу с огнестрельным ранением живота.

31 мая, 04:05

Фото © Pixabay

Девятилетняя девочка, которую накануне в ходе стрельбы в Екатеринбурге ранил бывший сотрудник ППС Сергей Болков, прооперировали. Она находится в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщил в беседе с Ura.ru представитель Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

"Девочка прооперирована в ОДКБ № 1. Состояние тяжёлое. Находится в реанимации", — сказал Шестаков.

Хинштейн раскрыл, из какого оружия палил екатеринбургский стрелок

Хинштейн раскрыл, из какого оружия палил екатеринбургский стрелок

Как сообщал Лайф, бывший сотрудник ППС накануне открыл огонь из окна своей квартиры. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, мужчина получил ранение в ногу. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Следственный комитет показал кадры задержания. Против Болкова возбуждено уголовное дело.

СК показал видео задержания экс-пэпээсника, ранившего двух человек в Екатеринбурге

СК показал видео задержания экс-пэпээсника, ранившего двух человек в Екатеринбурге

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1